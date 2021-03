Mit „Cook“ hatte Apple bereits vor wenigen Wochen die Widerstandsfähigkeit der iPhone 12 Familie beworben. Dies setzt sich am heutigen Tag mit „Fumble“ fort und Apple zielt abermals darauf ab, wie widerstandsfähig die aktuelle iPhone-Generation ist.

iPhone 12 – Fumble

Apple hat einen neuen Werbespot zum iPhone 12 veröffentlicht. Anders als in den Jahren zuvor – in denen in erster Linie das iPhone-Kamerasystem in den Fokus gerückt wurde – konzentriert sich Apple aktuell auf die Widerstandsfähigkeit der Geräte.

Bereits bei der Präsentation des iPhone 12 und iPhone 12 Pro im Herbst letzten Jahres thematisierte Apple „Ceramic Shield“. Apple schreibt: „Die Widerstandsfähigkeit bei möglichem Herunterfallen wird durch die Kombination mit der Ceramic Shield-Front um das Vierfache erhöht. Das Ceramic Shield geht weit über bisheriges Glas hinaus, indem eine neue Fertigungsstufe hinzufügt wurde, bei der das Glas unter höchsten Temperaturen mit Nanokeramik-Kristallen durchsetzt wird.“

Genau dies soll der – lustig in Szene gesetzte – neue Apple Werbespot unterstreichen. Am Ende des Clips heißt es: „iPhone 12 mit Ceramic Shield. Härter als jedes Smartphone-Glas. Entspannen Dich, es ist das iPhone.“