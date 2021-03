Die Deutsche Telekom hat eine neue Wasserstandsmeldung zum eigenen 5G-Netz veröffentlicht. Mittlerweile hat das Bonner Unternehmen mehr als 50.000 Antennen mit 5G in Betrieb. Diese versorgen über 80 Prozent der Menschen in Deutschland mit 5G.

Telekom erreicht 5G-Zwischenziel

Zuletzt sprach die Telekom immer davon, dass mehr als Zwei Drittel und somit mehr als 66 Prozent der Menschen in Deutschland mit dem 5G-Netz des Unternehmens versorgt werden. Nun erreicht die Telekom ein neues 5G-Zwischenziel. Ab sofort werden über 80 Prozent der Bevölkerung mit 5G versorgt. Ende März können damit mehr als 66 Millionen Menschen im Land das 5G-Netz der Telekom nutzen. 5G funkt in rund 5.000 Städten und Gemeinden.

Die Telekom schraubt gleichzeitig ihr 5G-Ausbauziel für das laufende Jahr nach oben und will 90 Prozent der Menschen in Deutschland sobald wie möglich mit 5G versorgen.

Über 50.000 Antennen funken nun bereits mit 5G in ganz Deutschland. Bei 5G kombiniert die Telekom den Ausbau auf zwei Frequenzbändern. Auf der reichweitenstarken 2,1 Gigahertz (GHz)-Frequenz werden hohe mobile Bandbreiten insbesondere in ländliche Gebiete gebracht. Zusätzlich bietet die 3,6 GHz-Frequenz Highspeed 5G dort, wo ein hoher Bedarf an Daten auf kleinem Raum besteht. Diese Frequenz ermöglicht Spitzengeschwindigkeiten von über einem Gigabit pro Sekunde. 5G auf diesem Band bietet die Telekom jetzt in über 30 deutschen Städten an. Neu hinzugekommen sind Standorte in der Metropolregion Rhein-Ruhr wie zum Beispiel in Bochum. Außerdem gibt es Highspeed 5G jetzt auch in Emden, in Ingolstadt und in Dresden.

Parallel zum 5G-Ausbau investiert die Telekom auch weiterhin in ihr LTE-Netz. Allein in den zurückliegenden Wochen hat das Unternehmen über 2.500 Antennen im gesamten Bundesgebiet modernisiert, um den Kunden Mobilfunk-Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s anbieten zu können. Die Telekom versorgt als einziger Anbieter bereits 98,7 Prozent der Bevölkerung Deutschlands mit LTE.