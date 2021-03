Seit dem Beginn der COVID-19 Pandemie hat die Digitalisierung in Deutschland an Fahrt aufgenommen. Viele Schüler lernen seit Wochen und Monaten im Homeschooling und bleiben Dank Smartphone und Tablet mit Lehrern und Klassenkameraden in Kontakt. Vodafone nimmt dies zum Anlass, einen weiteren Schüler-Tarif zu starten. Der Red Business Data Education 10 GB enthält eine Daten-Flatrate für ausgewählte Lern-Apps.

Vodafone: neuer Schüler-Tarif mit Datenflat für ausgewählte Lern-Apps

Vodafone bringt den Tarif Red Business Data Education 10 GB an den Start. Dieser bietet nicht nur 10GB Datenvolumen (bei maximaler Übertragungsgeschwindigkeit im 4G|LTE- und 5G-Netz von Vodafone) zur freien Nutzung, sondern auch einen School-Pass. Dieser ermöglicht es, ausgewählte Lern-Apps zu nutzen, ohne dass die Verwendung dieser Apps das monatliche Inklusiv-Volumen des Tarifs verbraucht.

Das Angebot wird kontinuierlich erweitert und so den Anforderungen der Schulen und Bildungseinrichtungen angepasst. Bildungseinrichtungen und Schulen können die Tarife zu monatlich 10 Euro buchen – die Laufzeit beträgt einen Monat.