Seit mehr als einem Jahr geistern die sogenannten AirTags durch die Gerüchteküche. Bislang hat der Hersteller aus Cupertino den Smart Tracker jedoch mit keiner Silbe angekündigt. Im Frühjahr dieses Jahres könnte es jedoch soweit sein und Apple könnte die AirTags im kommenden Monat ankündigen. Wenn ihr uns fragt, so stehen die Chancen dafür ziemlich gut.

Max Weinbach spricht über AirTags

EverythingApplePro hat ein neues YouTube-Video veröffentlicht, mit dem allerhand Informationen des Leakers Max Weinbach verarbeitet werden. In erster Linie geht es dabei um die iPhone 13 (Pro) Familie. Aber auch zu den AirTags gibt es ein paar Informationen.

Laut Weinbach werden die AirTags in einer Größe von 32 mm x 32 mm x 6 mm erhältlich sein. Damit wären die kreisförmigen Geräte in etwas so groß wie 50 US-Cents. Mit dieser Größe wären die AirTags etwas kleiner als die Samsung Galaxy SmartTags (39 mm x 39 mm x 9 mm) ) und etwas größer als die Tile-Modelle (27 mm x 7,3 mm). Max Weinbach bezieht sich auf Einzelhandelsquellen und beziffert den Preis für die AirTags mit 39,99 Dollar.

Ein neuer Tab in der „Wo ist?“-App (iOS 14.5) bringt die Hoffnung, dass die Apples AirTags bald angekündigt werden. Bei den AirTags soll es sich um einen kleinen Smart Tracker handeln, den man an einem Rucksack, einer Tasche, einem Schlüsselbund oder was auch immer befestigen kann, um verlorene oder gestohlene Gegenstände zu finden.

Wie immer gilt: Apple Gerüchte sollten immer mit einer Portion Skepsis betrachtet werden.