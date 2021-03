Wie ihr es von uns gewohnt seid, bringen wir euch kurz vor dem Wochenende kurz auf Ballhöhe, welche neuen Inhalte auf Apple TV+ gestartet sind. In dieser Woche gibt es allerdings nicht viel zu berichten. Zum einen steht Folge 206 zu „For All Mankind“ bereit und darüberhinaus hat Oprah Winfrey im Rahmen von „The Oprah Conversation“ die inspirierende 23-jährigen Dichterin, Schriftstellerin und Aktivistin Amanda Gorman interviewt.

„For All Mankind“: Folge 206 ist gestartet

Ab sofort steht Folge 206 „Neue Pläne“ der Apple Original Serie „For All Mankind“ bereit. Die amerikanischen Astronauten und die Führung der NASA bereiten sich auf eine neue Mission mit ungewöhnlichen Partnern vor. Ellen kontaktiert einen alten Freunde

Zugegebenermaßen sind die neuen Inhalte, die heute auf Apple TV+ anlaufen, überschaubar. Vielleicht ist jedoch in den letzten Wochen eine neue Serie oder ein neuer Film gestartet, in den ihr noch nicht hineingeschnuppert habt? So laufen seit Kurzem beispielsweise „Calls“, „Cherry“, „Palmer“. Aber auch die 2. Staffel zu „Dickinson“ und „Servant“ können noch als neu deklariert werden. Apropos „Servant“. Serien-Schöpfer M. Night Shyamalan veröffentlicht wöchentlich einen „Behind the Scenes“-Clip auf YouTube. Ab sofort steht dieser zu Episode 210 bereit.

Update 09:59 Uhr: Auch zu den „Die Peanuts“ steht eine neue (alte) Osterfolge aus dem Jahr 1974 bereit. Diese hört auf den Namen „Die Peanuts: Es ist der Osterbeagle„