Rund sechs Monate trennen uns noch von der Vorstellung der Apple Watch 7. Bislang haben wir nur sehr wenige Gerüchte zur kommenden Apple Watch Generation gehört. Kurz vor dem Wochenende taucht die Information auf, dass Apple über ein Modell mit einem robusteren Gehäuse nachdenkt, welche sich an Extremsportler richtet bzw. für den Einsatz in extremen Umgebungen ausgelegt ist.

Apple erwägt die Möglichkeit, eine Apple Watch mit einem robusten Gehäuse auf den Markt zu bringen, die für den Einsatz in extremen Umgebungen ausgelegt ist.

Mark Gurman schreibt

Apple Inc. erwägt die Einführung einer Apple Watch mit einem robusten Gehäuse für Sportler, Wanderer und andere Personen, die das Gerät in extremeren Umgebungen verwenden, so die mit der Angelegenheit vertrauten Personen.

Der in Cupertino, Kalifornien, ansässige Technologieriese hat die Einführung einer solchen Uhrenvariante frühestens 2021 oder frühestens 2022 intern erörtert, sagten Informanten, die nicht näher genannt werden möchten.