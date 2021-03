Kurz vor dem Wochenende lenken wir unseren Blick auf Apple Arcade und die Neuankömmlinge, die Apple heute ins Rennen schickt. Ab sofort haben Apple Arcade Abonnenten Zugriff auf „Hitchhiker – A Mystery Game“ sowie „Farm It!“. Zudem gibt es einen kurzen Ausblick auf „Fantasian“ und „Wonderbox: The Adventure Maker“. Vier weitere Spiele haben unterdessen ein Update erhalten.

Neu auf Apple Arcade: „Hitchhiker – A Mystery Game“ & „Farm It!“

Ab sofort verfügbar:

„Hitchhiker – A Mystery Game„, des Indie-Spiele-Entwicklers Versus Evil. Apple Arcade-Gamer können sich auf ein spannendes Rätselspiel freuen, bei dem sie auf einer Roadtrip-Odyssee das Unbekannte erforschen müssen, um sich selbst zu finden. Als Anhalter ohne Erinnerung und Ziel fährt man mit einer Reihe von Menschen durch seltsame und schöne Landschaften, während man dem geheimnisvollen Verschwinden einer nahestehenden Person auf den Grund geht.

„Farm It!„,von Tummy Games. In diesem bezauberndem Farmspiel, schlüpfen Arcade-Gamer in die Rolle eines Farmers, in dem sie ihre eigene Farm errichten, betreiben und die Felder bestellen müssen. In kniffligen Mini-Spielen können Ressourcen erspielt werden um die Farm auszubauen und nach eigenen Wünschen zu dekorieren.

Vier Spiele-Updates

Kurz und schmerzlos. Folge Spiele haben ein frisches Update erhalten.

Bald verfügbar: „Fantasian“ & „Wonderbox: The Adventure Maker“

Auch einen kleinen Ausblick gibt es seitens Apple. So spricht der Hersteller aus Cupertino davon, dass „Fantasian“ & „Wonderbox: The Adventure Maker“ bald erhältlich sein werden.