Ein Jahr ist es mittlerweile her, dass die 1. Staffel zu „Home Before Dark“ exklusiv auf Apple TV+ gestartet ist. Wie nun bekannt wird, geht die Serie in die 2. Staffel. Diese wird am 11. Juni 2021 ihre Premiere feiern.

Apple TV+: 2. Staffel zu „Home Before Dark“ startet am 11. Juni

Auf die aktuellen Apple TV+ Neuerscheinungen haben wir euch bereits im Laufe des gestrigen Tages aufmerksam gemacht. Bis die 2. Staffel zu „Home Before Dark“ anlaufen wird, müssen wir uns noch ein paar Wochen gedulden. Wie Deadline berichtet, wird das von Dana Fox und Dara Resnik geschaffene Mystery-Drama am Freitag, den 11. Juni, seine Premiere feiern.

Home Before Dark, in dem Brooklynn Prince und Jim Sturgess die Hauptrolle spielen, wird mit der ersten Folge debütieren, gefolgt von einer wöchentlichen neuen Folge jeden Freitag.

Die 2. Staffel folgt der Reporterin Hilde Lisko (Prince), die mehr über eine mysteriöse Explosion bei einer örtlichen Farm erfahren will. Die Untersuchung führt sie dazu, gegen ein mächtiges und einflussreiches Unternehmen zu kämpfen, das die Gesundheit ihrer Familie und von Erie Harbour gefährdet.

Neben Brooklynn Prince und Jim Sturgess werden Abby Miller, Kylie Rogers, Aziza Scott, Michael Weston, Joelle Carter, Jibrail Nantambu, Deric McCabe und Rio Mangini in der Serie mitspielen.