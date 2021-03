Der Start in das Jahr 2021 hätte für Apple TV+ nicht besser laufen können. Nach mehreren Auszeichnungen für „Ted Lasso“ konnten sich auch „Wolfwalkers“ und „Greyhound“ mehrere Nominierungen sichern, darunter für die Oscar– und BAFTA-Awards. Nun gesellt sich Apples „The Banker“ dem Erfolgs-Trio an und sichert sich einen NAACP Image Award.

Der NAACP Image Award ist ein Preis, der jährlich von der amerikanischen National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) für besondere Leistungen vergeben wird, die in den Bereichen Film, Fernsehen, Musik und Literatur von Afroamerikanern erbracht werden. Die Award-Show wurde erstmals 1967 veranstaltet.

Wie Apple auf Twitter verkündet, konnte sich „The Banker“ auf den NAACP Image Awards in der Kategorie „Outstanding Independent Motion Picture“ gegen die Konkurrenz durchsetzen. Bei der Gelegenheit gratuliert Apple dem Team, das die Geschichte von Bernard Garrett und Joe Morris verfilmt hat.

Honored to be able to tell stories like #TheBanker. Congratulations to The Banker team on their #NAACPImageAwards win for Outstanding Independent Motion Picture!

Watch now on the Apple TV app with an Apple TV+ subscription. https://t.co/FqDN6q5JXY pic.twitter.com/0lBPml5YsO

— Apple TV (@AppleTV) March 27, 2021