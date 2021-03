1&1 legt eine unbegrenzte Allnet-Flat mit 5G auf. Der neue Tarif mit der Bezeichnung „All-Net-Flat 5G XXL (Unlimited)“ kann ab sofort gebucht werden. Gleichzeitig wird das Datenvolumen des 5G XL All-Net-Flat-Tarifs ohne Aufpreis um 10 GB auf monatlich 50 GB erhöht. Die Grundgebühr beträgt in den ersten sechs Monaten 19,99 Euro und erhöht sich ab dem 7. Monat auf 34,99 Euro. Der 5G XXL-Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen steht für 29,99 Euro (im 7. Monat für 59,99 Euro) bereit.

1&1: neue Allnet-Flat mit 5G

Immer mehr Mobilfunkanbieter bieten ihren Kunden Unlimited-Tarife an, so dass das nervige Zählen von Gigabytes entfällt. Ab sofort ist auch 1&1 wieder mit von der Partie und bietet den neuen All-Net-Flat 5G XXL (Unlimited) ab sofort an. Das Ganze wird im Mobilfunknetz von o2 realisiert.

Die 1&1 All-Net-Flat-Tarife in der Übersicht

All-Net-Flat LTE S (3 GB): 9,99 Euro (ab dem 7. Monat: 19,99 Euro)

All-Net-Flat LTE M (10 GB): 9,99 Euro (ab dem 7. Monat: 24,99 Euro)

All-Net-Flat LTE L (20 GB): 14,99 Euro (ab dem 7. Monat: 29,99 Euro)

All-Net-Flat 5G XL (25+25 GB): 19,99 Euro (ab dem 7. Monat: 34,99 Euro)

All-Net-Flat 5G XXL (Unlimited): 29,99 Euro (ab dem 7. Monat: 59,99 Euro)

Die 1&1 All-Net-Flats beinhalten eine Telefonie-Flat ins deutsche Festnetz sowie in alle deutschen Mobilfunknetze. Die Telefonie-Flat und das Inklusiv-Datenvolumen können kostenlos auch im EU-Ausland sowie auf Island, in Norwegen und Liechtenstein genutzt werden. Das Datenvolumen für EU-Roaming im Tarif 5G XXL beträgt 33,7 GB monatlich. Es gilt jeweils eine Vertragslaufzeit von mindestens 24 Monaten. Alle Infos zum 1&1 Tarif-Angebot, zur Hardware und Optionen sowie Bestellmöglichkeiten sind auch unter www.1und1.de verfügbar.