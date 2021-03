Dieser Tage warten wir auf die offizielle Ankündigung zur Apple Worldwide Developers Conference. In den letzten drei Jahren kündigte der Hersteller seine Entwicklerkonferenz jeweils Mitte März an. Von daher sind wir optimistisch, dass Apple in Kürze den Termin für die (virtuelle) WWDC 2021 bekannt geben wird. Im Vorfeld erwähnt Apple bereits iOS 15 und macOS 12.

iOS 15 und macOS 12 zeigen sich in Apples WebKit

In dem kürzlich von Apple aktualisierten Open-Source-WebKit-Code sprechen die Verantwortlichen aus Cupertino bereits von iOS 15 und macOS 12. Normalerweise spricht Apple hinsichtlich kommender Software-Genrationen von „TBA“ (to be announced – zu deutsch: wird noch bekanntgegeben), um die Versionsnummer zu verbergen.

In diesem Fall spricht Apple im Klartext von iOS 15 und macOS 12. Eine bahnbrechende Neuerung, stellen die Bezeichnungen nicht dar. An der Bezeichnung iOS 15 als Nachfolger von iOS 14 hat vermutlich niemand gezweifelt. Und auch bei macOS stellt das macOS 12 keine echte Überraschung dar. Zuletzt erschien macOS 11.2 und die Beta-Phase zu macOS 11.3 läuft noch.

Spannend bleibt höchstens noch der Beiname von macOS 12. Bei macOS 11 setzt Apple auf Big Sur, bei macOS 12 könnte sich Apple bei diesen Namen bedienen.

Neben iOS 15 und macOS 15 wird Apple im Rahmen der WWDC 2021 auch tvOS 15 und watchOS 8 ankündigen. In den letzten Jahren fand die WWDC im Juni statt. Wir rechnen auch in diesem Jahr damit, dass Apple an dieser Tradition festhält.