Etwas mehr als ein Jahr ist es mittlerweile her, dass „Mythic Quest: Raven’s Banquet“ auf Apple TV+ gestartet ist. Sämtliche Episoden der 1. Staffel stehen längst zur Ansicht bereit und das Warten auf die 2. Staffel wird nun mit einem neuen Promo-Video zur Comedy-Serie etwas verkürzt.

Mythic Quest – Testers Testing Things

Nachdem Apple zwischenzeitlich eine Quarantäne-Episode zu „Mythic Quest“ veröffentlicht hatte, gibt es nun einen kurzen 149 Sekunden langen Clip mit der Bezeichnung „Mythic Quest – Testers Testing Things“ zu bestaunen.

In Mythic Quest agieren Ashly Burch und Imani Hakim als Videospiele-Tester. In dem Clip testen die Beiden “andere“ Fähigkeiten.

Die 2. Staffel zu Mythic Quest läuft am 07. Mai 2021 auf Apple TV+ an. Nachdem die Quarantäne endlich vorbei ist, sind alle bei “Mythic Quest“ wieder zurück im Büro (na ja, fast alle) und die Verantwortlichen versuchen auf dem Erfolg von Raven’s Banquet aufzubauen, indem sie eine epische neue Erweiterung starten. Aber Ian (Rob McElhenney) und die neu beförderte Co-Creative Director Poppy (Charlotte Nicdao) haben unterschiedliche Ansichten zur Ausrichtung des Spiels. Währenddessen löst CW (F. Murray Abraham) einige ungelöste Probleme aus seiner Vergangenheit, die Tester (Ashly Burch und Imani Hakim) testen die Grenzen einer Büroromantik und David (David Hornsby) verliert eine weitere Frau in seinem Leben als Jo ( Jessie Ennis) ihn verlässt, um Brad (Danny Pudi) zu unterstützen.