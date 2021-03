Neue Bilder, die diese Woche auf Twitter geteilt wurden, zeigen einen frühen Prototyp des iPad der ersten Generation. Während wir Prototyp-Bilder des originalen iPads bereits gesehen haben, zeigen diese Bilder, dass Apple eine Art „Dual Dock“-Design für das Gerät in Betracht gezogen hatte.

Die Bilder wurden auf Twitter von dem Nutzer Giulio Zompetti geteilt, der seltene Apple-Geräte sammelt. Er teilte einige Bilder, die einen Prototyp des iPad 1 zeigen, und ging auf einen mysteriösen Anschluss auf der linken Seite des Geräts ein. Dieser Anschluss scheint ein zweiter 30-Pin-Anschluss zu sein. Er schreibt auf Twitter:

Here is a detailed view of both the hardware interfaces. #AppleCollection #Apple #iPad #prototype pic.twitter.com/CcWWAUPcz9

— Giulio Zompetti (@1nsane_dev) March 27, 2021