Wir starten in die vorösterliche Woche und haben direkt einen bzw. drei Tipps für euch parat. In der 13. Kalenderwoche des Jahres habt ihr die Möglichkeit, euch bis zu 20 Prozent Bonus-Guthaben beim Kauf von iTunes Karten zusichern. Der Weg lohnt dieses Mal zu Penny und Rossmann (bis zu 20 Prozent) sowie Penny (15 Prozent).

Lidl, Rossmann und Penny: Bis zu 20 Prozent Bonus beim Kauf von iTunes Karten

Sucht ihr noch das passende Oster-Geschenk oder möchtet ihr euch selbst beschenken? Dann könnte eine iTunes Karte ideal für euch sein. In dieser Woche erhaltet ihr bis zu 20 Prozent Bonus-Guthaben beim Kauf von iTunes Karten. Sowohl Lidl als auch Rossmann machen bei der Aktion mit. 15 Prozent Extra-Guthaben gibt es bei Penny.

Los geht es am heutigen Montag (29. März 2021). Während die Aktion bei Lidl bis zum übernächsten Mittwoch (07. April 2021) läuft, endet diese bei Rossmann und Penny bereits am kommenden Samstag (03. April 2021). So oder so habt ihr damit ausreichend Zeit, euch einzudecken.

Die 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro iTunes Karte nehmen an der Aktion teil, so dass sich das Ganze wie folgt gestaltet:

Lidl und Rossmann

25 Euro iTunes Karte kaufen -> 27,50 Euro iTunes Guthaben erhalten (10 Prozent Bonus)

50 Euro iTunes Karte kaufen -> 57,50 Euro iTunes Guthaben erhalten (15 Prozent Bonus)

100 Euro iTunes Karte kaufen -> 120 Euro iTunes Guthaben erhalten (20 Prozent Bonus)

Penny

25 Euro iTunes Karte kaufen -> 28,75 Euro iTunes Guthaben erhalten (15 Prozent Bonus)

50 Euro iTunes Karte kaufen -> 57,50 Euro iTunes Guthaben erhalten (15 Prozent Bonus)

100 Euro iTunes Karte kaufen -> 115 Euro iTunes Guthaben erhalten (15 Prozent Bonus)

Beachtet in jedem Fall die Aktionsbedingungen und den Bonus-Code auf dem Kassenbon (Lidl und Rossmann). Bei Penny müsst ihr die iTunes Karte bis zum 18. April 2021 aktivieren, um automatisch an das Extra-Guthaben zu gelangen. Soweit uns bekannt, handelt es sich sowohl bei Lidl als auch bei Rossmann und Penny um eine deutschlandweite Aktion. Solltet ihr unsicher sein, ob euer örtlicher Händler mitmacht, so fragt vor dem Kauf nach oder werft einen Blick ins Werbeprospekt.

Das iTunes Guthaben kann sehr vielfältig eingesetzt werden. Ihr könnt damit Apps, Musik, Filme, TV-Serien etc. im App Store, Mac App Store, iBookstore und Mac App Store kaufen. Aber auch In-App-Käufe, Apple Music, iCloud Speicherpläne, Apple One, Apple Arcade und Apple TV+ können so bezahlt werden.