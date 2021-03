Im Rahmen einer mehrjährigen Partnerschaft zwischen Apple und Oprah Winfrey läuft unter anderem „The Oprah Conversation“ auf Apple TV+. Seit Ende letzter Woche steht das Interview mit Amanda Gorman zur Ansicht bereit. Einen kleinen Vorgeschmack auf das Gespräch bietet das Video „The Oprah Conversation – Amanda Gorman ´A Caged Bird´“.

Oprah Winfrey interviewt von Zeit zu Zeit verschiedene Persönlichkeiten. Die Gespräche findet ihr auf Apple TV+ im Rahmen der „The Oprah Conversation“ wieder.

Im neuesten Interview sprach Oprah Winfrey anlässlich des Women’s History Month mit der jüngsten Dichterin in der Geschichte der USA, die bei einer Amtseinführung eines US-Präsidenten aufgetreten ist, darüber, wie sie Herausforderungen in Stärken umwandelt und wie sie die Frauen ehrt, die ihr Antrieb geben.

Auf YouTube hat Apple nun einen rund drei Minuten langen Teaser zum Interview veröffentlicht, um euch einen kleinen Vorgeschmack zu geben. Es heißt

„Es ist so schwierig, das zu sein, was du nicht sehen kannst.“ Während der Amtseinführung von Präsident Biden übermittelte die nationale Jugenddichterin Amanda Gorman mit ihrem Gedicht „The Hill We Climb“ eine starke Botschaft der Hoffnung. Jetzt setzt sie sich mit Oprah zusammen, um die Amtseinführung, die Poesie und Maya Angelou zu sprechen.