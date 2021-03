Anfang dieses Jahres zeichnete sich bereits ab, dass Apple Pay im Laufe des Jahres in Südafrika starten wird. Nun hat der Hersteller aus Cupertino den Schalter umgelegt und Apple Pay ist in Südafrika für Kunden ausgewählter Banken gestartet.

Rund um den Erdball kann Apple Pay bereits in zahlreichen Ländern genutzt werden. In dieser Woche verschwindet ein weiterer weißer Fleck auf der Erdkugel und Apple Kunden in Südafrika haben ab sofort ebenfalls die Möglichkeit, den mobilen Apple Bezahldienst zu nutzen.

So berichten Kunden in den sozialen Netzwerken, dass sie ab sofort ihre Kreditkarten in der Apple Wallet-App hintelegen können, um Apple Pay zu nutzen. Welche Banken zum aktuellen Zeitpunkt mit an Bord sind, kann noch nicht fallabschließend geklärt werden. Es scheint, dass zumindest Nedbank-, Absa- und Discovery-Kunden ihre Kreditkarte für Apple Pay nutzen können.

It seems to be gradually rolling out, and should be available in your Settings under “Wallet & Apple Pay”.

If it doesn’t show up, force quit Settings and open it again. pic.twitter.com/Ijk6gyBl6P

— Alastair Hendricks (@ali_hen) March 30, 2021