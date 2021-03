Apple TV+ hat bereits einige seiner Serien in die zweite Staffel geschickt. Es stehen jedoch auch eine Vielzahl neuer Produktionen an, darunter der spirituelle Nachfolger zu „Band of Brothers“, der den Titel „Masters of the Air“ trägt. Wie Variety berichtet, konnte Apple nun den Schauspieler Nate Mann für die geplante Serie unter Vertrag nehmen.

Verstärkung für „Masters of the Air“

Bisher hat Apple TV+ ausschließlich externe Studios für die Serienproduktion beauftragt. Mit „Masters of the Air“ startet Apple seine erste inhouse-Produktion. Zack Van Amburg und Jamie Erlicht, die sich bei Apple bereits seit 2017 um Videoinhalte kümmern, werden das neue Apple TV+ Studio leiten.

Das erste Projekt des neuen Studios wird das Weltkriegsdrama „Masters of the Air“ sein. Hierbei handelt es sich um eine Nachfolgeserie zu HBOs „Band of Brothers“ und „The Pacific“. „Masters of the Air“ folgt der Geschichte der amerikanischen Bomberjungen im Zweiten Weltkrieg und basiert auf dem gleichnamigen Buch von Donald L. Miller. Die Serie wird von John Orloff geschrieben, der auch schon bei „Band of Brothers“ beteiligt war. Steven Spielberg und Tom Hanks werden „Masters of the Air“ produzieren und somit ihre Produzentenrollen aus den vorangegangenen Serien fortführen.

Mit Anthony Boyle („The Plot Against America“), Austin Butler („Elvis“, „The Carrie Diaries“) und Callum Turner („War & Peace“, „The Capture“) hat Apple bereits einige bekannte Schauspieler für den Haupt-Cast gefunden. Wie nun bekannt wurde, wird Nate Mann das Team vor der Kamera verstärken und die Rolle von Major „Rosie“ Rosenthal spielen.

„Masters of the Air“ wird 10 Episoden für Apple TV+ Abonnenten bieten. Berichten zufolge wird die Produktion etwa 250 Millionen US-Dollar kosten. Wann Apples Eigenproduktion auf Apple TV+ Premiere feiern wird, ist bisher nicht bekannt.