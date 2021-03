Nur noch heute und morgen laufen die Amazon Oster Angebote. Im Rahmen der Aktion hat der Online Händler eine neue Kategorie namens „Best of Smart Home“ ins Leben gerufen. Dort findet ihr allerhand Smart Home Produkte von verschiedenen Herstellern. Auch Eve Systems ist vertreten und so sind auch die HomeKit-Produkte Eve Aqua, Eve Thermo und Eve Window Guard mit von der Partie.

Eve Aqua, Eve Thermo und Eve Window Guard

Im Hinblick auf den bevorstehenden Sommer ist sicherlich Eve Aqua das attraktivste der drei Eve HomeKit-Produkte. Mit Eve Aqua könnt ihr einen Rasensprenger oder eure Bewässerungssysteme per App, Siri oder direkt am Gerät steuern. Alternativ könnt ihr auch mühelos Zeitpläne anlegen, die den Garten unabhängig von iPhone und Heimnetz bewässern – auch im Urlaub.

Normalerweise werden 99,95 Euro für Eve Aqua aufgerufen. Im Rahmen der heutigen Aktion könnt ihr euch Eve Aqua zum Preis von nur 63,99 Euro sichern. Ihr spart somit satte 35,96 Euro bzw. 36 Prozent. Dies klingt in jedem Fall deutlich attraktiver als 100 Euro. Sucht ihr noch das passende Projekt für den Sommer? Dann greift zu.

Weiter geht es mit Eve Thermo. Bei Eve Thermo handelt es sich um ein smartes Heizkörperthermostat. Ihr könnt eure Wohlfühltemperatur mühelos per App (iPhone, iPad, Mac), Siri oder direkt an der Heizung einstellen. Der Listenpreis von Eve Aqua beträgt 69,95 Euro. Aktuell zahlt ihr nur 47,18 Euro und spart 22,77 Euro bzw. 33 Prozent.

Blicken wir noch auf Eve Window Guard. Bei Eve Window Guard handelt es sich um einen HomeKit-Fenstersensor mit Einbrucherkennung. Anstatt 149,95 Euro werden derzeit nur 94,43 Euro fällig. Ihr spart 55,52 Euro bzw. 37 Prozent.

Weiter Smart Home Produkte

Darüberhinaus haben wir euch weitere Smart Home Produkte eingebunden, die heute im Fokus stehen. Alle Deals findet ihr hier.

