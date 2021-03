UnitedMasters – eine der führenden Musikvertriebsplattformen für unabhängige Künstler – hat eine Finanzierungsrunde mit 50 Millionen Dollar abgeschlossen. Diese wird von Apple angeführt. Ebenfalls an der Investition beteiligt sind Alphabet and Andreessen Horowitz.

UnitedMasters stellt den direkten Zugang von Künstlern zu ihren Fans in den Mittelpunkt: Musiker behalten die Eigentumsrechte an ihrer Musik und können gleichzeitig mehr wirtschaftliche Chancen erkunden, indem sie direkten Zugang zu Millionen neuer Fans bekommen. Die Finanzierungsrunde gibt gleichzeitig den Startschuss für eine strategische Partnerschaft mit Apple, die den Künstlern von UnitedMasters neue Möglichkeit eröffnet.

„Die Machtverhältnisse in der Musikindustrie verschieben sich wieder zu Gunsten der Künstler,“ erklärt Steve Stoute, Gründer von UnitedMasters, Unternehmer, Technologie-Pionier und ehemaliger Sony Music und Interscope Executive. „Mit UnitedMasters bieten wir Künstlern die Möglichkeit, ihre Plattenfirma immer dabei zu haben. Wir lösen Eintrittsbarrieren auf und ermöglichen gleichzeitig den Künstlern die volle Kontrolle über ihre Kunst. Zudem können sie in den direkten Kontakt mit ihren Fans treten und durch neue Einnahmequellen, wie zum Beispiel Werbung, höheres Einkommen generieren. Technologische Errungenschaften haben das Musikerlebnis für Verbraucher verändert. Jetzt ist es an der Zeit, dass sich durch Technologie auch die wirtschaftliche Seite der Musikindustrie ändert.“