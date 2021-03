In Kooperation mit dem Gouverneur von South Carolina und der örtlichen Gemeinde geteilt sich Apple an einer Investition in Höhe von 6 Millionen Dollar, um acht Open Access Mac Computer Labs im genannten Bundesstaat zu errichten.

Acht Open Access Mac Computer Labs für South Carolina

Gouverneur Henry McMaster hat im Rahmen einer Pressekonferenz (via Macrumors) eine neue Bildungsinitiative für sein Bundesland angekündigt. In diesem Rahmen gab er zu verstehen, dass der erweiterte Zugang zu Breitband und Computern South Carolinas Schulungsbemühungen für Arbeitskräfte stärken wird, indem er den Gemeinden und Menschen Zugang zu Ressourcen verschafft, die sie benötigen, um sich am Wirtschaftswachstum des Bundesstaates beteiligen zu können.

Aufbauend auf bereits angekündigten Projekten wird Apple mit HBCUs (Historically Black Colleges and Universities), dem Carolina Technical College System und der lokalen Gemeinschaft direkt zusammenarbeiten, um die neuen Labore strategisch an Orten zu errichten, die für möglichst viele Menschen zugänglich sind.

Susan Prescott, Apple Vice President of Worldwide Developer Relations and Enterprise, äußerte sich wie folgt: