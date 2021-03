Vor wenigen Tagen zeichnete sich bereits ab, dass Disney in Kürze den MagicMobile Pass bzw. das MagicBand für iPhone und Apple Watch veröffentlichen wird, um eine digitale Eintrittskarte für die Disney Parks zur Verfügung zu stellen. Ab sofort steht MagicBand für iPhone und Apple Watch zur Verfügung.

Disney veröffentlicht MagicBand für iPhone und Apple Watch

Beim Disney MagicBand handelt es sich eigentlich um ein buntes Armband, das Gäste in der Walt Disney World tragen können, um die Themenparks zu betreten, ihr Hotelzimmer zu öffnen, Essen und Trinken zu kaufen etc. pp.

Ab sofort bietet der Konzern einen neuen MagicMobile-Dienst und somit ein digitales MagicBand an, das eine kontaktlose Möglichkeit bietet. Anwender können die MagicBand-Funktionen in der Apple Wallet App hinterlegen und so ihr iPhone und die Apple Watch im „Disney-Universum“ nutzen.

Gäste können einen Disney MagicMobile-Pass über die My Disney Experience-App erstellen und zur Wallet-App hinzufügen. Das „iPhone“ oder die Apple Watch des Benutzers können dann an denselben kontaktlosen Zugangspunkten wie bei einem MagicBand verwendet werden. Es besteht auch die Möglichkeit, ein MagicBand neben einem MagicMobile-Mobilpass zu verwenden.

Gäste können ihren MagicMobile-Pass mit Disney-Motiven individualisieren. Zudem können Passe für die Ganze Familie in der Wallet-App hinterlegt werden. Dank der Unterstützung des Express-Modus des Phone und der Apple Watch können Nutzer auch ihren Disney MagicMobile-Pass verwenden, wenn der Akku der Geräte leer ist.