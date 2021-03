Im vergangene Jahr kündigte Microsoft an, dass das Unternehmen die Cortana-App für iOS und Android einstellen wird. Am heutigen Tag ist es soweit und Microsoft zieht den Stecker.

Bye Bye: Cortana-App für iOS und Android

Microsoft hat das Konzept seiner Sprachassistentin Cortana überdacht und im vergangenen Jahr Veränderungen bekannt gegeben. So will Microsoft Cortana in Zukunft stärker im Business-Bereich einsetzen.

Cortana startete als digitale Sprachassistentin im Jahre 2014 auf Windows Phone 8.1 und wurde anschließend für Windows 10, Android, iOS und Xbox One umgesetzt. Allerdings war die Cortana-App auf iOS und Android nicht wirklich gefragt. In Deutschland war Cortana für iOS ohnehin nie verfügbar.

Microsoft schreibt in einem Support-Dokument