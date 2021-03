Die Deutsche Telekom hat eine neue Smartwatch – oder wie es das Bonner Unternehmen nennt „Sicherheit-Uhr – angekündigt. Diese ist ab dem morgigen 01. April 2021 erhältlich. Unter anderem sind ein SOS-Knopf sowie eine automatische Sturzerkennung an Bord. Darberhinaüus bietet die Smartwatch noch weitere Funktionen.

Die Telekom erweitert ihr Portfolio für Wearables und kündigt eine Telefonuhr für die ältere Generation an. Die TCL Safety Watch MT43AX verfügt über einen SOS-Knopf sowie eine automatische Sturzerkennung. So ist im Notfall schnelle Hilfe gewährleistet. Die Uhr ist leicht zu bedienen und hat ein großes, gut lesbares Display. Darüber hinaus bietet sie Gesundheitsfunktionen wie einen Herzfrequenzmesser. Auch lässt sich mit ihr telefonieren. Ab morgen ist die Senioren Smartwatch mit dem Tarif Smart Connect S exklusiv bei der Telekom erhältlich.

Die Telekom schreibt

Zusätzliche Sicherheit bietet die automatische Sturzerkennung. Ein Sensor erfasst, wenn die Trägerin oder der Träger der Uhr fällt. Das funktioniert bei Stürzen in der Wohnung ebenso wie bei Unfällen, beispielsweise mit dem Fahrrad. Nach 60 Sekunden startet die Uhr einen Notruf an die ausgewählten Kontakte inklusive Positionsübermittlung. Wer keine Hilfe benötigt, stoppt den Anruf in der Zwischenzeit schnell und einfach über das Display.

Nach Absprache mit der nutzenden Person können Angehörige über die App zudem sichere Bereiche definieren. Wenn der Nutzer der Smartwatch diese verlässt, erhalten die ausgewählten Notfallkontakte eine Push-Nachricht mit dem aktuellen Aufenthaltsort.