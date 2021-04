Das Jahr 2021 ist im vollen Gange und nach wie vor warten wir auf die ersten Apple Neuheiten. Lange dürfte es nicht mehr dauern und wir rechnen fest damit, dass Apple die erste April-Hälfte für Produktankündigungen nutzt. Ende April wirft Apple einen Blick zurück auf das kalendarische Q1 und gibt seine Quartalszahlen bekannt.

Apple hat offiziell bestätigt, dass das Unternehmen am 28. April seine Quartalszahlen für das fiskalische Q2/2021 verkünden wird. Lasst euch nicht irritieren. Das Apple Q2/2021 umfasst das kalendarische Q1/2021 und somit die Monate Januar, Februar und März 2021.

FY 21 Second Quarter Results: Apple’s conference call to discuss second fiscal quarter results is scheduled for Wednesday, April 28, 2021 at 2:00 p.m. PT / 5:00 p.m. ET