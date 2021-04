Am 1. April 1976 gründete Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne die Apple Computer Company. Mit einem Startkapital von nur 1750 US-Dollar konnten die drei Unternehmer den Grundstein für die Erfolgsgeschichte von Apple setzen. Wayne verkaufte seinen 10%igen Anteil an der Firma nur 12 Tage später an Jobs und Wozniak zurück, um ein finanzielles Risiko zu vermeiden. 45 Jahre später zählt das ehemalige „Garagenprojekt“ zu den wichtigsten Unternehmen der Welt. Waynes Anteil wäre heute übrigens mehr als 200 Milliarden US-Dollar wert.

Die Erfolgsgeschichte eines Weltkonzerns

Apples vergangene 45 Jahre sind mehr als beeindruckend verlaufen. Als am 1. April 1976 Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne die Unterschrift für den Gründungsvertrag der Apple Computer Company setzten, konnten sie sich wahrscheinlich noch nicht vorstellen, dass sie Computergeschichte schreiben werden.

Die Geschichte von Apple begann im Grunde bereits ein Jahr zuvor, in der Garage von Jobs‘ Elternhaus in Los Altos, Kalifornien, wo er zusammen mit Wozniak an den ersten Apple I Computersystemen arbeitete. Nachdem Jobs eine Verkaufsvereinbarung mit einem kleinen Computerladen namens „Byte Shop“ im nahe gelegenen Mountain View abgeschlossen hatte, ging der Apple I im Juli 1976 zu einem Preis von 666,66 US-Dollar erstmals über die Ladentheke. 1977 konnten die jungen Unternehmer dann mit dem Apple II den ersten beachtlichen Erfolg verbuchen. 1978 verließ Apple die Garage in Palo Alto und bezog ein neues Hauptquartier in Cupertino.

Die Erfolgsgeschichte nahm mit dem 1984 eingeführten Apple Macintosh weiter seinen Lauf. Mit einem Verkaufspreis in Höhe von 2.495 US-Dollar war dieser zwar kein preiswerter Computer, konnte jedoch mit einer komfortablen Bedienung die Käufer überzeugen. Als bei Apple jedoch ab 1985, nicht nur durch Steve Jobs Abgang, der Erfolg ausblieb, bekam das Unternehmen erstmals finanzielle Schwierigkeiten. Zudem veröffentlichte Microsoft Windows 1.01, was zu einem ausufernden Rechtsstreit um Lizenzverträge zwischen den beiden Firmen führte.

Die sinkenden Einnahmen Mitte der 90er Jahre schränkten die Entwicklungsarbeiten von Apple stark ein. Erst die Übernahme von Steve Jobs‘ Unternehmen NeXT schaffte 1996 eine Grundlage für das nötige Know-How eines weiterentwickelten Betriebssystems. Als Jobs 1997 wieder das Ruder in die Hand nahm, gelang ihm durch drastische Umstrukturierungen ein Umschwung des angeschlagenen Unternehmens. Es folgte eine große Überarbeitung der Apple-Produktpalette.

Der iMac, Power Mac G3 und viele weitere Computer der Mac-Familie waren ein großer Erfolg, was das Unternehmen auch dem neuen Betriebssystem Mac OS X zu verdanken hatte. Motiviert von den Erfolgen, wollte Apple jetzt auch in anderen Märkten Fuß fassen. Ein Umdenken in der Musikindustrie initiierte Apple 2001 mit der Einführung von iTunes und dem iPod. Auf den Geschmack gekommen, gelang Apple 2007 auch der große Wurf im Smartphone-Segment und setzte mit der Einführung des iPhone neue Standards im Mobilfunkmarkt.

Apple arbeitet an der Zukunft

Heute zählt Apple zu den beliebtesten und erfolgreichsten Unternehmen der Welt – und so soll es auch bleiben. Mit den Apple Silicon Macs hat das Unternehmen gerade erst erfolgreich ein neues Kapitel für den Mac aufgeschlagen. Das iPhone erfreut sich weiterhin einer großen Beliebtheit und die Apple Watch sowie die AirPods führen den Wearables-Markt an.

Projekte wie ein Mixed-Reality-Headset, eine AR-Brille und ein selbstfahrendes Elektroauto zeigen, dass Apple immer noch motiviert ist, neue Märkte zu erschließen. Zudem entwickelt sich das Service-Geschäft mit steigenden App-Store-Zahlen und neuen Diensten wie Apple TV+ und Apple Arcade prächtig, so dass das Unternehmen für die Zukunft bestens aufgestellt ist.

Apple-CEO Tim Cook reflektierte heute auf Twitter über das 45-jährige Firmenjubiläum, teilte ein Zitat von Jobs und dankte den Mitarbeitern:

„Da Apple heute seinen 45. Geburtstag feiert, fühle ich mich an Steves Worte von vor vielen Jahren erinnert: «Es war bisher eine erstaunliche Reise, und doch haben wir gerade erst begonnen.» Vielen Dank an jedes Mitglied unserer Apple Familie für alles, was ihr getan habt, um unser Leben zu bereichern. Auf die nächsten 45 Jahre und darüber hinaus!“