Die iOS 14.5 Beta 6 und die iOS 14.5 Public Beta 6 stehen seit gestern Abend für Entwickler und Teilnehmer am Apple Beta Programm als Download bereit. Die Liste der Neuerungen, die das X.5 Update mit sich bringen wird, wird mit der jüngsten Beta noch einmal etwas länger. Die eingebundenen Videos geben euch einen Einblick.

Mindestens drei Neuerungen wurden bislang zur iOS 14.5 Beta 6 bekannt. Sprechen wir zunächst über Siri. Siri ist standardmäßig nicht mehr weiblich. Stattdessen wählen Anwender das Siri-Geschlecht bei der Einrichtung eines Gerätes aus. Darüberhinaus stehen zwei neue englische Siri-Stimmen zur Verfügung. Zum guten Schluss hat Apple die Siri-Stimmen in verschiedenen Ländern optimiert.

Mit iOS 14.5 führt Apple zudem ein neues Kalibrierungs-Tool ein, welches den Akku des iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max neu kalibriert.

Die dritte Neuerung der iOS 14.5 Beta 6 liegt im angepassten Setup-Prozess in Russland. Ein neues russisches Gesetzt sieht es vor, dass Apple seinen Nutzern beim erstmalige Einrichten eines Gerätes ein Dialogfenster anzeigen muss, mit dem Webbrowser, Antivirenprogramme, Messenger, E-Mail-Clients und mehr standardmäßig installiert werden können.

Here is how it looks in the actual setup. pic.twitter.com/QOUwwIGSnx

— Khaos Tian (@KhaosT) April 1, 2021