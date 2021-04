Apple stellt im Apple Newsroom verschiedene Künstler vor, die mit dem iPad Pro und Apple Pencil Baseball-Karten neu illustrieren. Natürlich darf auch die passende App nicht fehlen. So setzt der Künstler Eric “Efdot” Friedensoh beispielsweise auf Procreate.

Künstler illustrieren Baseball-Karten mit iPad Pro und Apple Pencil

In den USA stellt es ein beliebtes Hobby dar, Baseball-Karten der Major League Baseball (MLB) zu sammeln.

Im vergangenen Jahr begann der Künstler Efdot mit Topps, dem offiziellen Sammelkartenunternehmen der Major League Baseball (MLB), für das Projekt 2020 zusammenzuarbeiten. Es war eine limitierte Auflage von 20 Baseballkarten, die von 20 verschiedenen Künstlern illustriert wurden und nicht nur Sammler und Sportbegeisterte anzog, sondern auch Kunst- und Kulturliebhaber. Dies ist einer der Gründe, warum Topps von 2019 bis 2020 eine erstaunliche Umsatzsteigerung von 250 Prozent verzeichnete.

In diesem Jahr ist Efdot Teil des Projekts 70, das noch mehr Künstler dazu auffordert, Karten aus den 70 Jahren, in denen Topps Baseballspieler verewigt hat, neu zu interpretieren. Neue Karten werden an jedem Wochentag bis Ende des Jahres online veröffentlicht und jede Karte kann nur für 70 Stunden gekauft werden.

Einen Teil der entworfenen Karten könnt ihr im Apple Newsroom einsehen. Dort erhaltet ihr auch noch weitere Informationen zu den Projekten.