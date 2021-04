Apple arbeitet seit längerem an einer neuen AppleTV-Generation. Dieser wird nachgesagt, dass sie nicht nur einen leistungsstärkeren Prozessor, Thread-Unterstützung und den Ultrabreitband-Chip U1 mit sich bringen, sondern auch eine neue Fernbedienung im Gepäck haben wird. Zuletzt hieß es, dass diese unter dem Codenamen B519 entwickelt wird.

tvOS 14.5: Neue Fernbedienung für AppleTV zeigt sich

Seit gestern Abend steht die Beta 6 zu tvOS 14.5 als Download bereit und abermals gibt es Hinweise darauf, dass es eine neue Fernbedienung für AppleTV geben wird. So ist im Programmcode unter anderm die Rede von einem Center-Button. Die aktuelle AppleTV-Fernbedienung verfügt jedoch nicht über einen solchen Button.

Die Kollegen von 9to5Mac konnten in den Tiefen der neuen Beta 6 eine Fernbedienung ausfindig machen, die sich deutlich von der aktuellen AppleTV-Fernbedienung unterscheidet. Allerdings scheint es sich bei der hier dargestellten AppleTV-Fernbedienung nicht um eine Original Apple-Fernbedienung zu handeln, sondern um die Fernbedienung eines Drittanbieters. Anscheinend hat Apple mit Kabel-TV-Anbietern zusammengearbeitet, um eine neue Fernbedienung zu entwickelt, die nicht von Apple, sondern durch die Drittanbieter vertrieben wird.

In diesem Fall dürfte es sich um eine Fernbedienung von Universal Electronics handeln. Dies wurde bereits im November letzten Jahres angekündigt und findet nun entsprechende Unterstützung in der tvOS 14.5. Nichtsdestotrotz gehen wir davon aus, dass Apple ebenso an einer neuen Fernbedienung für die nächste AppleTV-Generation arbeitet.