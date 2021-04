Man kann schon fast die Uhr danach stellen, dass Apple im Frühjahr neue Farben für seine iPhone-Hüllen und die Apple Watch Armbänder präsentiert und gleichzeitig anderer Farben aus dem Programm nimmt. Genau dieser Farbwechsel könnte in Kürze stattfinden. Vorab zeigen sich die neuen Farben der Frühjahrs-Collection.

Neue Frühjahrs-Collection für Apple Zubehör zeigt sich

Apple aktualisiert sein Zubehör regelmäßig im Frühjahr und Herbst mit neuen Farboptionen. Leaker DuanRui zeigt auf Twitter die neuen Farben, die Apple in Kürze ankündigen wird. So sind auf den Fotos blaue, lila, grüne und orangefarbene MagSafe-Hüllen für die iPhone 12 Familie zu sehen.

Ähnliche Farben wird Apple sicherlich auch bei den Apple Watch Armbändern einführen.

iPhone 12 series Apple official protective shell spring new color pic.twitter.com/ycn47kkm4D — DuanRui (@duanrui1205) April 2, 2021

Noch haben wir im laufenden Jahr keine neuen Apple Produkte erlebt. Nachdem wir zunächst gehofft hatten, dass Apple Ende März neue Produkte ankündigt, sind wir davon überzeugt, dass Apple im laufe dieses Monats neue Produkte ankündigt. In erster Linie denken wir an ein neues iPad Pro, an die AirTags, neuen iMacs und ein neues AppleTV. Fragt sich nur, wann Apple die Produkte präsentiert bzw. zur Keynote lädt.