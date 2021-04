Geht es nach der Gerüchteküche, wird Apple im nächsten Jahr ein neues iPhone SE auf den Markt bringen, das auch 5G unterstützt. Wie der Display-Analyst Ross Young hinzufügt, soll das günstige Smartphone erneut auf das 4,7 Zoll Design des iPhone 8 setzen. 2023 könnte uns Apple dann mit einem neuen Design überraschen, bei dem das Display ein Loch für die Frontkamera erhält.

Das aktuelle iPhone SE ist dem iPhone 8 nachempfunden und bietet ein 4,7 Zoll Display. Es gab Gerüchte, dass Apple an einem „iPhone SE Plus“ arbeitet, das noch in diesem Jahr auf den Markt kommen sollte. Apple-Analyst Ming-Chi Kuo sagte jedoch Anfang letzten Monats, dass es dieses Jahr kein neues iPhone SE geben wird.

Zu einem möglicherweise für das Jahr 2022 geplanten iPhone SE hat nun Display-Experte Ross Young einige Informationen, die er per Twitter mit uns teilt:

Apple LCD iPhone leak, we now hear the next LCD iPhone SE will remain at 4.7″ in 2022. Some rumors that it may have 5G with Sub-6 GHz as well. Also hearing about a 6.1″ version in 2023 with punch hole rather than a notch.

