„Ghostwriter“ bzw. zu deutsch „Vier Freuende und die Geisterhand“ steht seit Tag 1 auf Apple TV+ bereit. Mittlerweile sind wir längst in der 2. Staffel angekommen und Apple schickt vier knapp 10-minütige Clips auf YouTube ins Rennen, um die Werbetrommel für die Kinderserie zu rühren. Neue Folgen erscheinen ebenso in Kürze.

Apple veröffentlicht vier „Behind the Pages“-Clips zu “Ghostwriter“

„Ghostwriter“, eine Neuauflage der beliebten Original-Serie, begleitet vier Kinder, die von einem mysteriösen Geist in einem Buchladen zusammengebracht wurden, um gemeinsam fiktive Figuren aus der Literatur zu befreien. Ab dem 07. Mai gibt es neue Folgen zu „Ghostwriter“

Ghostwriter — Beyond the Page: The Jungle Ghost

Donna ist begeistert von der Hauptfigur in ihrer ursprünglichen Geschichte, einer modebegeisterten Spinne namens Sapphire. Aber was kommt als nächstes? Das Wort „WO“ erscheint in ihrem Tagebuch und plötzlich wird Donna von Mowgli aus dem Dschungelbuch besucht. Er bringt Donna dazu, darüber nachzudenken, wie wichtig das Zuhause eines Charakters ist, ein Ort, an den er gehört. Wo wird die Spinne Saphir leben?

Ghostwriter — Beyond the Page: Ghost in Wonderland

Inspiriert von den Büchern, die sie von Ghostwriter kennengelernt hat, beschließt Donna, eine eigene Originalgeschichte zu schreiben. Aber wo soll ich anfangen? GW schreibt das Wort „Wer“ in ihr Bullet-Journal und schickt Alice von Alice’s Adventures in Wonderland, um Donna zu helfen, den ersten Schritt zu verstehen: sich ihre Hauptfigur auszudenken.

Ghostwriter — Beyond the Page: Franken-Ghost

Alle Teile von Donnas Originalgeschichte sind fast vollständig – sie hat eine voll entwickelte Geschichte, die eine Hauptfigur, eine Kulisse und eine aufregende Handlung enthält. Es wird endlich zum Leben erweckt! Es gibt nur ein Problem: Donna möchte nicht, dass es endet. Aber wenn das Wort „KREIERE“ erscheint, wird Donna von Dr. Frankenstein aus Frankenstein besucht, der weiß, wie etwas schief geht, wenn Sie es nicht gut beenden. Das klingt bedrohlich. Er zeigt ihr, dass sie diese Geschichte beenden muss, damit sie eine neue beginnen kann!

Ghostwriter — Beyond the Page: The Wild, Wild Ghost

Donnas ursprüngliche Geschichte kommt zusammen mit Ghostwriters Hilfe! Ihre Hauptfigur Sapphire hat jetzt eine Kulisse für ihr Zuhause: einen Buchladen! Was kommt als nächstes? Wenn das Wort „WARUM“ erscheint, wird Donna von Dale aus dem Buch Trinity begrüßt, der alle Höhen und Tiefen beschreibt, die sie durchgemacht haben. Dies inspiriert Donna, die Elemente der Handlung – Exposition, Konflikt und Lösung – zu ihrer Geschichte hinzuzufügen.