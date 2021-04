Ein paar Monate ist es bereits her, dass die Kinderserie „Doug Unplugs“ im November letzten Jahres auf Apple TV+ gestartet ist. Seitdem hat Apple mehrere „Appetizer-Videos“ zur Serie veröffentlicht und dies setzt sich nun fort. Insgesamt zwölf neue Clips stehen auf YouTube bereit.

Apple veröffentlicht zwölf Clips zu „Doug Unplugs“

Um was geht es bei „Doug Unplugs“? In „Doug Unplugs“ geht es um einen Roboter, der spürt, dass es im Leben mehr gibt als nur die Fakten. Während andere Roboter sich für ihren täglichen Download einstöpseln, zieht der neugierige Doug los und reist in die menschliche Welt. Mit seiner besten Freundin Emma erlebt er dann die Wunder der Welt aus nächster Nähe. „Doug Unplugs“ basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Dan Yaccarino.

Ab sofort stehen zwölf neue Clips zur Kinderserie bereit, die euch bzw. das jüngere Publikum Lust auf mehr machen sollen.

