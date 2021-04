Im Rahmen der Vergabe der 27. Screen Actors Guild Awards in Los Angeles hat Jason Sudeiks für seine Hauptrolle in TED Lasso einen SAG-Award für seine herausragende Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Comedy-Serie erhalten.

Jason Sudeiks erhält SAG-Award

Ted Lasso entwickelt sich nicht nur zum Quotenhit für Apple TV+, die Serie kommt auch beim Fachpublikum sehr gut an und hat bereits verschiedene Auszeichnungen gewonnen. Der bisherige Höhepunkt war sicherlich der Gewinn des Golden Globe Awards für die beste Comedy-Serie.

An diesem Wochenende kann die Apple TV Original-Serie einen weiteren Award für sich verbuchen. Jason Sudeikis hat für seine Hauptrolle in Ted Lasso einen SAG-Award erhalten. Neben dem Golden Globe Award und dem SAG-Award wurde Ted Lasso auch bereits mit einem Critics Choice Award ausgezeichnet.

Die zweite Staffel zu Ted Lasso läuft im Sommer dieses Jahres exklusiv auf Apple TV+ an. Die dritte Staffel wurde seitens Apple bereits in Auftrag gegeben.

In Apples erfolgreicher Comedy-Serie spielt Jason Sudeikis Ted Lasso, einen College-Football-Trainer aus Kansas, der engagiert wurde, um eine professionelle Fußballmannschaft in England zu trainieren, obwohl er keinerlei Erfahrung in der Sportart vorzuweisen hat. Im Verlauf der Serie versucht Lasso die Spieler und Fans des Vereins auf seine ganz eigene Art von sich zu überzeugen.