In einem ausführlichen Interview mit Kara Swisher hat sich Apple Chef Tim Cook zu verschiedenen Themen geäußert. So gab er unter anderem zu verstehen, dass er in zehn Jahren vermutlich nicht mehr als CEO bei Apple tätig sein wird. Gleichzeitig betonte er jedoch, dass er weder heute noch morgen Apple verlassen werde.

In einem Interview mit Kara Swisher – im Rahmen ihres Sway-Podcasts – drehte es sich um viele verschiedene Themen. Unter anderem sprach Cook über die öffentliche Debatte, die Facebook zur App Tracking Transparency (ATT) angezettelt hat. Mit iOS 14.5, welches in den kommenden Wochen freigegeben wird, führt Apple die sogenannte App Tracking Transparency ein. Dies bedeutet, dass Apps die Erlaubnis des Nutzers einholen müssen, bevor sie dessen Daten über Apps oder Webseiten anderer Unternehmen hinweg verfolgen.

Seitdem Apple ATT angekündigt hat, feuert Facebook regelmäßig gegen die bevorstehenden Neuerungen. Unter anderem argumentiert Facebook, dass insbesondere kleine Unternehmen auf die personalisierte Werbung angewiesen sind, um überleben zu können. Tim Cook ‌sagte, dass er mit diesem Argument nicht einverstanden ist. Indirekt bezeichnet er Facebooks Standpunkt als“ schwach“. Cook nennt Datenschutz das „Top-Thema des 21. Jahrhunderts“ und fügt hinzu, dass Unternehmen wie Facebook mit Tracking in der Lage sind, ein komplettes Profil eines Nutzers zu erstellen.

Auf die Frage, wie sich die neue Funktion auf Facebook auswirken wird, sagte Cook, dass er sich nicht auf Facebook fokussiert. Apple stelle Jahr für Jahr neue Tools und Funktionen bereit, um die die Privatsphäre der Benutzer zu verbessern.

Auf konkrete neue Produkte ging der Apple Chef – so wie man es von ihm erwartet – natürlich nicht ein. Er betonte jedoch, für wie wichtig er Augmented Reality erachte.

Nun, ich kann über nichts sprechen, was wir möglicherweise in der Pipeline haben oder nicht. Aber in Bezug auf AR ist das Versprechen, dass sie und ich gerade ein großartiges Gespräch führen. Es könnte sogar noch besser sein, wenn wir unsere Diskussion mit Diagrammen oder anderen Dingen ergänzen könnten. Dies würde auch Ihrem Publikum zugute kommen, denke ich. Wenn ich also in verschiedenen Bereichen darüber nachdenke, sei es Gesundheit, sei es Bildung ist, oder sei es Gaming, bin ich der Meinung, dass AR in einigen dieser Bereiche durchstarten wird. Es ist also ein äußerst wichtiger Teil der Zukunft von Apple.