Ende Januar kündigte Apple die Apple Watch 6 Black Unity Edition an. Gemeinsam mit dem Black Unity Sportarmband startete die Sonderedition der Apple Watch im Februar in den Verkauf. So langsam aber sicher schwinden die Bestände und es wird nicht mehr lange dauern, bis alle Modelle abverkauft sind.

Apple Watch 6 Black Unity Edition in Kürze ausverkauft

Um den „Black History Month“ im Februar zu feiern, hatte Apple verschiedene Aktionen aufgelegt. Unter anderem brachte der Hersteller die Apple Watch 6 Black Unity Edition sowie ein Black Unity Sportarmband in den Handel. Ursprünglich hieß es, dass die limitierte Auflage der Apple Watch Series 6 Black Unity nur im Februar erhältlich sein wird. Das Black Unity Sportarmband war für den Verkauf im gesamten Jahr 2021 vorgesehen.

So ganz hat sich Apple nicht an seine ursprüngliche Ankündigung gehalten. Wie dem auch sei. So langsam aber sicher schwinden die Lagerbestände und so sind die ersten Modelle der Apple Watch Series 6 Black Unity im us-amerikanischen Apple Online Store ausverkauft. Hierzulande sind noch beide Größen (40mm und 44mm) sowie die GPS- und GPS+Mobilfunk-Modelle erhältlich.

Hier geht es zur Apple Watch im Apple Online Store