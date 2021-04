Bereits im vergangenen Jahr zeichnete sich ab, dass Apple Original Podcasts begleitend zu Apple TV+ Serien veröffentlichen wird. Den Anfang machte kürzlich der „For All Mankind: The Official Podcast“. Weiter geht es mit „The Line“.

Variety berichtet, dass Apple eine Kombination aus einem Podcast und einer Apple TV+ Serie namens „The Linie“ angekündigt hat. Der Podcast macht den Anfang und ist ab sofort verfügbar, die Serie wird im weiteren Jahresverlauf auf Apple TV+ folgen.

„The Line“ folgt der wahren Geschichte des Navy Seal Eddie Gallagher, der wegen Kriegsverbrechen angeklagt wurde, nachdem er mit einer Leiche im Irak fotografiert worden war. Gallagher wurde für Kriegsverbrecher angeklagt, später jedoch in allen Punkten freigesprochen.

Die Apple TV+ Serie wird in vier Episoden zur Verfügung stehen und unter anderem zuvor noch nie gesehenes Filmmaterial über die Anstrengungen der USA zur Terrorismusbekämpfung im Nahen Osten beinhalten.

