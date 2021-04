Im Januar dieses Jahres und passend zum sogenannten „Datenschutztag“ haben wir euch auf „Ein Tag im Leben deiner Daten“ aufmerksam gemacht. Ab dort findet man auf der Apple Webseite zum Datenschutz das aktualisierte – jetzt erstmals auch in deutscher Sprache verfügbare – Dokument „Ein Tag im Leben deiner Daten“ (PDF-Dokument), das veranschaulicht, wie ihr im Internet getrackt werdet und was ihr dagegen tun könnt.

Seit vielen Jahren legt Apple einen großen Schwerpunkt auf den Datenschutz und die Privatsphäre seiner Nutzer. Je näher wir uns auf die Freigabe von iOS 14.5 und iPadOS 14.5 zubewegen, desto mehr erhalten wir den Eindruck, dass Apple sein Engagement noch einmal erhöht hat.

Mit dem Dokument „Ein Tag im Leben deiner Daten“ veranschaulicht Apple, wie ihr im Internet getrackt werdet und was ihr dagegen tun könnt. Nachdem John und seine Tochter im Tagesverlauf verschiedene Dinge erlebt haben, heißt es von Apple zusammengefasst:

Am Ende des Tages haben eine Reihe von Unternehmen, mit denen John noch nie interagiert hat, überall auf der Welt ihre Profile mit den Daten über ihn und seine Tochter aktualisiert. Diese Unternehmen wissen, wo sich das Haus der Familie befindet, welchen Park sie besucht haben, welche Nachrichten-Websites sie gelesen haben, welche Produkte sie sich angesehen haben, welche Werbung sie gesehen haben, welche Geschäfte sie besucht haben und kennen ihre Kaufgewohnheiten. Diese Daten wurden in mehreren Apps gesammelt und getrackt, die John und seine Tochter im Laufe des Tages benutzt haben, stammen aber auch aus anderen Quellen. John weiß nicht, wie viele Daten im Laufe des Tages gesammelt wurden, er hatte nicht immer Kontrolle darüber und hat seinEinverständnisgegeben,ohneeszuwissen. WährenddieFamilie auf einer App in ihrem Smart TV nach einem Kinderfilm suchen, um den Abend ausklingen zu lassen, wiederholt sich der Kreislauf aus Tracking, Datenaustausch, Auktionen und Retargeting unaufhaltsam.