Uns erreichen zwei voneinander unabhängige Analysen, die zeigen, dass Apple mit dem iPhone derzeit voll auf Kurs liegt. So spricht Wedbush-Analyst Dan Ives davon, dass Apple im laufenden Geschäftsjahr 240 bis 250 Millionen iPhones verkaufen wird. Gleichzeitig zeigt eine Umfrage von Piper Sandler, dass 88 Prozent der US-Teens ein iPhone besitzen.

Wedbush: Apple verkauft dieses Jahr 240 bis 250 Millionen iPhones

Analyst Dan Ives sieht Apple auf dem besten Weg, in diesem Geschäftsjahr 240 bis 250 Millionen iPhones zu verkaufen. Damit würde Apple den bisherigen Rekord von 231 Millionen iPhones aus dem Geschäftsjahr 2015 übertreffen.

„Während die Wall Street für das Geschäftsjahr 21 ungefähr 220 Millionen iPhone-Einheiten prognostiziert, glauben wir, dass Cupertino auf der Grundlage dieser aktuellen Entwicklung das Potenzial hat, mehr als 240 Millionen Einheiten zu verkaufen (~ 250 Millionen könnten in Sicht sein), die den bisherigen Apple-Rekord von 231 Millionen verkauften Einheiten im Geschäftsjahr 2015 leicht in den Schatten stellen würde“, sagte Ives in einem heute mit MacRumors geteilten Forschungsbericht.

Ives spricht davon, dass sich derzeit 350 Millionen iPhone-Nutzer weltweit „in einen Upgrade-Fenster“ befinden, was zu einem Super-Upgrade-Zyklus führen könnte. Solle Ives recht behalten, so würde sich die iPhone 12 Familie besser verkaufen als das iPhone 6 (Plus).

9 von 10 US-Teens besitzen ein iPhone

Eine Umfrage von Piper Sandler unter mehr als 7.000 US-Teens hat ergeben, dass die Generation Z Apple „liebt“. 88 Prozent besitzen in iPhone und 90 Prozent beabsichtigen als nächstes ein iPhone zu kaufen. Im Oktober letzten Jahres lagen die Zahlen bei 86 Prozent und 89 Prozent. Somit haben sich die Werte zu Gunsten von Apple verbessert.