Berichten zufolge ist es Technikern in China gelungen, den Arbeitsspeicher und den Speicher des M1 Chips zu erweitern, was darauf hindeutet, dass die Apple Silicon Plattform für den Mac flexibler sein könnte als bisher angenommen.

Am Wochenende hieß es bereits in den chinesischen sozialen Medien, dass es Service-Technikern gelungen sei, den Arbeitsspeicher und den Speicher eines M1 Mac mini zu erweitern. Nun gibt es die ersten Berichte, die den Vorgang erklären.

Demnach haben es die Techniker geschafft, den Arbeitsspeicher des Apple Silicon Mac von 8 GB auf 16 GB aufzurüsten, die SSD erhielt ein Upgrade von 256 TB auf 1 TB. Hierfür haben die Techniker die fest verbauten Chips von der Hauptplatine entfernt und andere an der Stelle gelötet. Während der Austausch der SSD noch relativ einfach vonstattenging, gleicht der Wechsel der RAM-Chips einer Operation. So mussten die Experten den M1 Chip an einer bestimmten Stelle aufflexen, um an die Speicherbausteine zu gelangen. Leaker DuanRui veröffentlichte auf Twitter Bilder zu der stundenlangen Arbeit:

Chinese maintenance engineers can already expand the capacity of the Apple M1. The 8GB memory has been expanded to 16GB, and the 256GB hard drive has been expanded to 1TB. pic.twitter.com/2Fyf8AZfJR

— DuanRui (@duanrui1205) April 4, 2021