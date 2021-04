Sky hat heute bekannt gegeben, dass die Disney+ App ab sofort auf Sky Q Geräten und in Kürze auch auf dem Sky Ticket TV Stick verfügbar ist. Damit haben Disney+ Abonnenten eine weitere Option, auf die entsprechenden Inhalte zuzugreifen.

Disney+ startet auf Sky Q

Sky baut seine Sky Q Plattform weiter aus. Mit nur einer Fernbedienung erhalten Entertainmentfans damit einfachen und schnellen Zugriff auf die riesige Auswahl an Filmen und Serien der Marken Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und Star. Disney+ Inhalte erscheinen auf der Bedienoberfläche von Sky Q Seite an Seite mit Sky Programmen und Inhalten weiterer starker Partner. Ab Sommer werden Disney+ Inhalte außerdem in die Sky Q Suche integriert. Der Zugang zu Disney+ ist ganz einfach: App öffnen, anmelden und los geht’s. Natürlich benötigt ihr hierzu ein Disney+ Abonnement.

Darüberhinaus werden Besitzer eines Sky Ticket TV Stick in wenigen Wochen ebenfalls die Möglichkeit erhalten, ganz ohne Smart TV Funktion neben Serien, Filmen und Live-Sport von Sky Ticket einfach auf die Disney+ App zuzugreifen.

Sky Q bietet Zuschauern ihr gesamtes Fernsehprogramm einfach an einem Ort: die gesamte Vielfalt von Sky linear und auf Abruf, Free-TV-Sender, Komfortfunktionen wie die Sky Q Sprachsteuerung, individuelle Empfehlungen und die Inhalte der beliebtesten Mediatheken sowie Apps wie ARD, ZDF, Netflix, Prime Video, TVNOW (ab Sommer 2021), Spotify und DAZN – vieles davon in bester UHD- und HDR-Qualität.