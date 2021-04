macOS Big Sur 11.3 Beta 7 steht als Download bereit. Nachdem Apple am gestrigen Abend die Beta 7 zu iOS 14.5, iPadOS 14.5, watchOS 7.4 und tvOS 14.5 veröffentlicht hatte, folgt am heutigen Abend eine neue Beta für den Mac.

Nicht nur iOS 14.5, iPadOS 14.5, watchOS 7.4 und tvOS 14.5 befinden sich in der finalen Phase der Entwicklung, auch die Freigabe von macOS Big Sur 11.3 dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Soeben hat Apple die Bete 7 veröffentlicht und sich damit wieder einem Schritt der finalen Version genähert.

Bei macOS 11.3 handelt es sich in jedem Fall um ein größeres Update. So gibt es mehr Optionen zum Anpassen in Safari, iPhone und iPad Apps werden auf Macs mit M1 noch besser, Es gibt neuen Funktionen für die Erinnerungen-App und Apple Music, Anwender können ihre Lieblingsgames mit dem neuesten Xbox Series X Wireless Controller oder dem Sony DualSens Wireless Controller spielen und zudem bietet macOS Big Sur 11.3 vollständigen Support für HomePod Stereo-Paare.

Darüberhinaus bietet macOS Big Sur 11.3 WebM Video Support für Safari, Autoplay in der Musik-App, einen neuen Support-Tab im Menü „Über diesen Mac“, optimiertes Laden für Kalendereinträge sowie die ein oder andere Neuerung. Ob die Beta 3 darüberhinaus weitere Neuerungen bietet, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Sollte es markante Verbesserungen geben, werden wir nachberichten.

Wir rechnen im Laufe des Aprils mit der finalen Freigabe.