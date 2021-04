Der April wird neue Apple-Hardware bereithalten, davon sind wir überzeugt. Fraglich ist nach wie vor, ob Apple zur Keynote lädt oder die Produktneuheiten schlicht und einfach per Pressemitteilung ankündigt. Neue iPads gehören in jedem Fall zu den Produkten, die zeitnah erwartet werden. Nachdem erst gestern Mockups zum iPad mini 6 aufgetaucht sind, geht es heute mit frischen Dummys zur kommenden Generation des iPad mini und iPad Pro weiter.

Leaker Sonny Dickson hat mehrere Fotos auf Twitter geteilt, die Dummys der neuen 11 Zoll und 12,9 Zoll iPad Pro sowie des iPad mini 6 zeigen. Dummys basieren normalerweise auf CAD-Schaltplänen aus der chinesischen Lieferkette und werden oft von Case-Herstellern verwendet, um diesen einen Vorteil vor der eigentlichen Produktankündigung zu bieten.

Nachdem ein gestern aufgetauchtes iPad mini Mockup den Eindruck erweckte, Apple könnte auf einen Touch ID im Display setzen, spricht der neue Dummy eine andere Sprache. Auf den ersten Blick ändert sich zwischen dem iPad mini 5 und iPad mini 6 optisch nichts. Analyst Ming Chi Kuo sprach zuletzt davon, dass das Display des iPad mini 6 auf 8,5 bis 9 Zoll anwachsen könnte. Auch Mark Gurman und Macotakara rechnen mit einem größeren Bildschirm beim kommenden iPad mini.

Refreshed iPad Pros and iPad Mini dummies. Triple Camera array on the pros. Central camera up top on iPad mini; slightly thicker. Hard to tell and different in screen size. pic.twitter.com/5Luizv1T2r

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) April 8, 2021