Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple bekannt gegeben, dass das Unternehmen die „Wo ist?“-App aktualisiert hat, um die Unterstützung von Drittanbietern zu gewährleisten. Kurzum: Apples „Wo ist?“-Netzwerk bietet jetzt neue Ortungsmöglichkeiten für Drittanbieter. VanMoof, Belkin und Chipolo sind zum Start mit an Bord.

Das Zubehörprogramm für das „Wo ist?“ Netzwerk öffnet das große und globale „Wo ist?“ Netzwerk für andere Gerätehersteller. Diese können Produkte entwickeln, die den Service unterstützen, sodass die „Wo ist?“ App genutzt werden kann, um Gegenstände zu lokalisieren und im Auge zu behalten.

Ab kommender Woche werden neue Produkte von Belkin, Chipolo und VanMoof erhältlich sein, die mit der „Wo ist?“ App funktionieren.

Wir blicken auf die drei Hersteller, die zum Start mit an Bord sind. Die neuesten S3 und X3 E-Bikes von VanMoof, der SOUNDFORM Freedom True Wireless In-Ear-Kopfhörer von Belkin und der Chipolo ONE Spot Artikelfinder sind das erste, mit „Wo ist?“ kompatible, innovative Zubehör von Drittanbietern.

VanMoof schreibt beispielsweise

Du kannst dein VanMoof S3 oder X3 in wenigen Schritten mit der Find My App auf deinen Apple-Geräten verbinden. Nach der Einrichtung kannst du dein VanMoof S3 und X3, neben deinen anderen unterstützten Geräten, im neuen Reiter „Gegenstände“ anzeigen und orten. Zusätzlich zu den branchenführenden Sicherheitsmaßnahmen von VanMoof hast du jetzt die Möglichkeit, die Find My App zu nutzen, um dein VanMoof-Bike wiederzufinden, falls es einmal verloren geht. Wenn es in der Nähe ist, kannst du einen Ton abspielen, um es leicht zu lokalisieren – oder wenn es weiter weg ist, schalte dein Fahrrad einfach in den Lost Mode und lass es von dem Find My Netzwerk finden.