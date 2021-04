Zum Start von Apple TV+ ist der iPhone-Hersteller mit Oprah Winfrey eine mehrjährige Partnerschaft eingegangen. Seitdem haben beide Parteien verschiedene Projekte auf den Weg gebracht, unter anderem ist „The Oprah Conversation“ auf Apple TV+ zu sehen. In der neuesten Ausgabe interviewt die US-Talkmasterin Eddie Murphy.

Apple TV+: Oprah Winfrey im Gespräch mit Eddie Murphy

Oprah Winfrey im Gespräch mit führenden Denkern und Experten. Auf der Suche nach Wahrheit und neuen Perspektiven beleuchten sie die großen Themen unserer Zeit und enthüllen dabei fesselnde Geschichten des menschlichen Miteinanders.

In den letzten Wochen und Monaten hat Oprah Winfrey bereits zahlreiche Persönlichkeiten interview. Unter anderem sprach sie mit Barack Obama, Dolly Parton, Stevie Wonder und Matthew McConaughey. Zum Wochenende ist ihr jüngstes Interview mit Eddie Murphey online gegangen. Die Komikerikone unterhält sich mit Oprah Winfrey über „Der Prinz aus Zamunda 2“, das Leben in Zeiten von Corona und seine Pläne zum Stand-up zurückzukehren.