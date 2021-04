Apple hat im Herbst letzten Jahres die Sicherheitsenklave des A12, A13, S4 und S5-Chips angepasst, dies geht aus einem Apple Support Dokument hervor. Welche Anpassungen allerdings im Detail vorgenommen wurden, verrät der Hersteller nicht.

Twitter-Nutzer Andrew Pantyukhin hat eine spannende Entdeckung gemacht. So ist der Nutzer über ein Apple Support Dokument gestolpert, mit dem der iPhone-Hersteller benötigt, dass die Sicherheitsenklave in verschiedenen Chips angepasst wurde.

Es heißt

Die Secure Enclave ist ein sicherer Coprozessor mit einem hardwarebasierten Schlüsselmanager, der durch die Isolation vom Hauptprozessor eine zusätzliche Sicherheitsebene ermöglicht und bereitstellt. Die Secure Enclave ist eine Hardwarefunktion bestimmter Versionen von iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Watch und HomePod.

Apparently, there was a security reason serious enough to change the production of all A12 and A13 devices in the fall of 2020.

Also, TIL, the secure enclave in iPhones *does not* include key storage 🤯 So many questions!https://t.co/66Hk8p42U2 pic.twitter.com/X52Q4qiGxj

— Andrew Pantyukhin (@pandrewhk) April 11, 2021