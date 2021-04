Zum Start in die neue Woche werfen wir einen Blick auf die Verfügbarkeit des HomePod und des HomePod mini. Während der HomePod hierzulande mittlerweile ausverkauft ist, kann der HomePod mini sofort geliefert werden.

HomePod ausverkauft

Nachdem lange Zeit darüber spekuliert wurde, dass Apple in diesem Jahr einen Nachfolger des HomePod ankündigen wird, haben wir seit Mitte März die Gewissheit, dass Apple den HomePod einstellt und sich auf den HomePod mini fokussiert. Die Restbestände sollten abverkauft werden.

Die Lieferzeiten des HomePod stiegen auf rund acht Wochen an und ein Blick in den deutschen Apple Online Store zeigt, dass sich der HomePod mittlerweile nicht mehr bestellen lässt. Stattdessen heißt es „Verfügbarkeit vorbehalten“. In den USA lässt sich derzeit nur noch das weiße Modell bestellen.

In Kürze wird der HomePod weltweit ausverkauft sein und wir gehen zudem davon aus, dass Apple den HomePod von der eigenen Website verschwinden lässt. Ähnlich erging es kürzlich dem iMac Pro.

HomePod mini sofort lieferbar

Ende letzten Jahres brachte Apple den HomePod mini auf den Markt. Insbesondere kurz vor Weihnachten schossen die Lieferzeiten des Gerätes auf mehrere Monate nach oben. Mittlerweile hat sich die Situation deutlich verbessert und sowohl das weiße als auch das spacegraue Modell können sofort geliefert werden.