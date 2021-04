Seit der Ankündigung der neuen M1-Macs haben Entwickler daran gearbeitet, verschiedene Betriebssysteme auf der Apple-Silicon-Plattform laufen zu lassen. Im Linux-Lager konnte man hier schon einige Fortschritte verbuchen. Wie Phoronix nun berichtet, wird sogar die nächste Version des Linux-Kernel (5.13) eine initiale Unterstützung des M1-Chips bieten. Eine volle Unterstützung wird jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen, da sich das Projekt in einem frühen Stadium befindet.

Während die meisten Bemühungen rund um eine M1-Unterstützung für Linux inoffizielle Projekte sind, könnte eine offizielle Unterstützung früher als erwartet kommen. So wurde Apples ARM-SoC bereits in den SoC-Zweig des Linux-Kernel eingepflegt. Damit könnte eine initiale Unterstützung für den M1-Chip bereits mit der Linux-Kernel-Version 5.13 erfolgen, die voraussichtlich im Juni 2021 einen stabilen Release erhalten wird.

Der entsprechende Code umfasst bisher nur grundlegende Elemente wie die Unterstützung für eine serielle Konsole sowie für die Nutzung des Framebuffers. Weitere wichtige Bereiche der vollen M1-Unterstützung müssen noch angegangen werden.

Hauptentwickler Hector Martin hatte zuvor eine Patreon-Kampagne als Unterstützung für das Projekt gestartet. Auf Twitter schreibt er nun:

Finally! It’s been a long time coming, but it’s done! This is just basic bring-up, but it lays a solid foundation and is probably the most challenging upstreaming step we’ll have to do, at least until the GPU stuff is done. https://t.co/XP50beZP56

— Hector Martin (@marcan42) April 9, 2021