Microsoft gab heute bekannt, dass man das Unternehmen Nuance Communications für 56 Dollar pro Aktie kaufen wird, was etwa 23 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag liegt. Das Geschäft hat einen Wert in Höhe von 19,7 Milliarden Dollar. Nuance gilt als eines der führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Sprachverarbeitung.

Microsoft will Nuance kaufen

Die Übernahme von Nuance ist die größte Akquisition von Microsoft seit dem Kauf von LinkedIn für mehr als 26 Milliarden Dollar im Jahr 2016. Letzten Monat schloss Microsoft die Übernahme des Spieleherstellers Zenimax für 7,6 Milliarden Dollar ab.

Nuance ist vor allem für seine Spracherkennungssysteme bekannt, die es Computern ermöglichen, Sprache in Text für die spätere Verarbeitung zu interpretieren. Die Technologie des Unternehmens war ein grundlegender Bestandteil von Apples digitalem Assistenten Siri, was Nuance 2013 bestätigte. Es ist jedoch nicht bekannt, inwieweit Apple in den Folgejahren weiterhin mit Nuance zusammengearbeitet hat. Zumindest erwarb Apple im Laufe der Zeit mehrere Start-up-Unternehmen, die ebenfalls in dem Bereich tätig sind, womit die aktuelle Spracherkennung von Siri womöglich nur noch wenig mit der Nuance-Technologie zu tun hat.

Microsoft und Nuance arbeiten bereits seit einigen Jahren gemeinsam an Technologien, die es Arztpraxen und Krankenhäusern ermöglichen, Gespräche von Patientenbesuchen zu erfassen und die Daten in elektronische Krankenakten einzugeben.

Die Übernahme von Nuance ist das jüngste Zeichen dafür, dass Microsoft auf der Jagd nach mehr Wachstum durch Übernahmen ist. Berichten zufolge ist das Unternehmen auch in Gesprächen, um die Chat-App Discord für rund 10 Milliarden Dollar zu kaufen. Darüber hinaus hat Microsoft im vergangenen Jahr versucht, das US-Geschäft von TikTok für rund 30 Milliarden Dollar zu kaufen, bevor der Deal scheiterte.