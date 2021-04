Apple hat eine Mac-Werbekampagne gestartet, die sich in erster Linie an neue College-Studenten richtet. Der Clip ist an der „Behind the Mac“-Kampagne angelehnt und zeigt neue College-Studenten, die am Mac auf ihre Zulassungsbestätigung reagieren.

New beginnings. Head to collage- Behind the Mac.

Apple hat einen neuen Werbespot ausgestrahlt, in dem Abiturienten ihre College-Zulassungsbescheinigungen auf dem Mac öffnen. Gemeinsam mit Freunden und Bekannten wird genau der Moment festgehalten, wie sie erfahren, dass sie eine Zulassung erhalten haben und zukünftig studieren dürften.

Genau wie bei vorangegangen „Behind the Mac“-Clips steht auch hier der Mac im Vordergrund. Auch wenn Apple in den letzten Jahren verstärkt das iPad, iPad Air und das iPad Pro als idealen Computer positioniert, bewirbt Apple von Zeit zu Zeit seinen tragbaren Computer als idealen Begleiter für das Studium.

Aktuell zeigt sich er neue 30-Sekunden Werbespot – gemeinsam mit einem Link zum Apple Bildungsbereich – nur auf der Apple Webseite. Dort wirbt der der Hersteller für eine Reihe von Produkten, die ideal für das Studium sind.