Die Katze ist aus dem Sack, zumindest was den Termin für die erste Apple Keynote des Jahres 2021 angeht. Apple lädt am 20. April 2021 zum „Spring Loaded“-Event und wird im Rahmen der Veranstaltung die ein oder andere Neuerung präsentieren. Für das Event hat Apple ein spezielles, mehrfarbiges Logo entwickelt. Besucht ihr mit dem iPhone oder iPad die Apple Event-Webseite, so bekommt ihr die Augmented Reality Version des Logo zu sehen.

Bereits bei dein Einladungen zu den letzten Apple Keynotes haben die Verantwortlichen in Cupertino ein AR Easter Egg versteckt. Dies setzt sich am heutigen Tag bei den Einladungen der „Spring Loaded“-Keynote fort.

Besucht ihr mit dem iPhone oder iPad die Apple Event Webseite und klickt auf das farbige Apple Logo, so öffnet sich die AR-Ansicht. Dort seht ihr eure Umgebung und das sich wandelnde AR-Logo. Alternativ könnt ihr auch „Objekt“ anklicken und bekommt nur das AR-Logo angezeigt.

So excited for this one! Only seven more days. 👀 pic.twitter.com/PVJFcESqh8

— Greg Joswiak (@gregjoz) April 13, 2021